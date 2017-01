Eva Longoria: "L'amore è il mio chiodo fisso"

foto Olycom Correlati GATTINA SENSUALE

Adesso che la serie tv "Deperate Housewives" che l'ha fatta conoscere al grande pubblico è finita, Eva Longoria ha tanta nostalgia, perché si chiude un capitolo della vita. Ma l'attrice guarda avanti e a "Tu Style" parla dei prossimi progetti, show tv sui single a caccia dell'anima gemella compreso: "L'amore è il mio chiodo fisso".

"Ho nostalgia - racconta l'attrice 37enne - perché con la serie è finito anche un capitolo della mia vita e mi mancheranno tutte le persone che ho frequentato per otto anni. Compresa Gaby, che fa parte di me".



Quest'anno poi ha fatto anche la pole-dance: "Ci ho guadagnato dei bei lividi, non pensavo che fosse così pericoloso. E pensare che ho avuto un personal trainer solo per girare quelle scene...". Ma perché il matrimonio di Gaby sopravvive a ogni crisi? "All'inizio era una pessima moglie che non voleva figli, poi è diventata fedele e materna. E' innamorata del marito e ha un legame passionale, con lui crede moltissimo nella coppia".



Adesso Eva sta producendo uno show tv, "Ready for love": "Per single in cerca dell'anima gemella, l'amore è il mio chiodo fisso".