Anna Safroncik: "Da piccola ero brutta"

Al suo personaggio, Aurora ne "Le tre rose di Eva", Anna Safroncik giura di assomigliare molto. Hanno avuto un'infanzia simile, difficile e faticosa, ma sono riuscite a rialzare la testa. L'attrice della fiction di Canale 5 si confessa a "Tv Sorrisi e Canzoni" e ammette: "Da ragazzina ero bruttina, poi sono cresciuta...".

"Aurora ha poco da ridere - racconta - gliene succedono di tutti i colori, ma è una donna di sani principi, determinata e combattiva. Che lotta per la felicità che le è stata rubata. Mi ritrovo molto nel personaggio, ho avuto un'adolescenza difficile, ho dovuto cambiare nazione, e fare i conti con la distanza di mio padre che adoro e che è rimasto a Kiev. Mi è mancata la figura paterna come ad Aurora del resto".



L'amore tra Aurora e Alessandro attraversa mille difficoltà, ma alla fine vince su tutto, e nella vita? "Ci ho sempre creduto e voglio crederci". Adesso tutti vogliono scoprire che ha ucciso Luca Monforte: "A chi me lo chiede io rispondo: 'Sapeste quanti mesi ho dovuto aspettare per scoprirlo'...".



Anna da adolescente si sentiva bruttIna: "I maschi non mi filavano, non avevo forme. Poi a 17 anni sono cresciuta all'improvviso". Dulcis in fundo il grande sogno: "Una famiglia, con figli, casa, cane, marito, e poi se posso volare alto: Hollywood".