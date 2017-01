Weatherly sexy truffatore in "Major Crime"

foto Afp 13:27 - Michael Weatherly, che dà il volto all'agente speciale Tony DiNozzo in "NCIS", farà parte del cast di "Major Crime", la nuova serie in onda su Premium Crime a partire dal 19 novembre. La notizia - rivelata dal portale TvLine - ha scatenato il panico tra i fans di "NCIS". A rassicurarli c'è voluto un cinguettio dello stesso Weatherly, il quale ha precisato che comparirà nella nuova serie solo in qualità di guest-star. , che dà il volto all'agente speciale Tony DiNozzo in "", farà parte del cast di "", la nuova serie in onda sua partire dal 19 novembre. La notizia - rivelata dal portale TvLine - ha scatenato il panico tra i fans di "NCIS". A rassicurarli c'è voluto un cinguettio dello stesso Weatherly, il quale ha precisato che comparirà nella nuova serie solo in qualità di

In "Major Crime" - spin-off di "The Closer" - Weatherly sarà Arthur Thorn Woodson, un mago della truffa con un debole per il gentil sesso. L'attore si limiterà ad apparire nello show come ospite nelle prime puntate, abbandonando così solo per poco i panni dell'agente speciale Anthony DiNozzo.



"E' un ruolo da guest-star. Il regista è Arvin Brown, ha già girato molti episodi di NCSI - ha fatto sapere Weatherly su Twitter - interpreterò un uomo di nome Thorn, a cui piacciono molto le donne".