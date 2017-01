Lindsay come Liz Taylor, ma fuori di seno

foto Olycom Correlati SCOLLATURA ESPLOSIVA

L'AMORE CON BURTON 12:44 - I capelli neri e lunghi, lo sguardo magnetico e il décolleté esplosivo. Proprio come Liz Taylor. Le prime immagini dal set del biopic televisivo sulla vita della star "Liz e Dick", mostrano una Lindsay Lohan mentre litiga su uno yacht con Grant Bowler (nei panni di Richard Burton). Ma il vestitino è troppo stretto e durante l'azione il seno dell'attrice esce allo scoperto. Insomma la bad girl d'America non si smentisce mai. - I capelli neri e lunghi, lo sguardo magnetico e il décolleté esplosivo. Proprio come. Le prime immagini dal set del biopic televisivo sulla vita della star "", mostrano unamentre litiga su uno yacht con(nei panni di Richard Burton). Ma il vestitino è troppo stretto e durante l'azione il seno dell'attrice esce allo scoperto. Insomma la bad girl d'America non si smentisce mai.

Un ruolo che l'attrice ha dichiarato più volte di sentire suo. Tanto da farlo diventare un'ossessione. Per calarsi meglio nei panni della diva dagli occhi viola ha infatti letto tutte le biografie e le vecchie interviste.



Non solo. Lindsay ha visto tutti i film della Taylor, per imitarne al meglio il tono di voce e la postura. Ma si sa, qualche incidente sul set può capitare.