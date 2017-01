Jennifer Love Hewitt, escort in lingerie

foto Da video Correlati MASSAGGIATRICE HOT 10:35 - Lo aveva annunciato già nella locandina che pubblicizzava la serie tv hot "Client List" e Jennifer Love Hewitt ha mantenuto la promessa. Eccola infatti sexy, in lingerie in pizzo, mentre veste i panni di Riley, una escort di lusso. L'attrice mostra il décolleté mozzafiato, che per lei è diventato un vero incubo: "Sogno che mi sgonfiano le tette", ha detto in una recente intervista. - Lo aveva annunciato già nella locandina che pubblicizzava la serie tv hot "" eha mantenuto la promessa. Eccola infatti sexy, in lingerie in pizzo, mentre veste i panni di Riley, unadi lusso. L'attrice mostra il décolleté mozzafiato, che per lei è diventato un vero incubo: "Sogno che mi sgonfiano le tette", ha detto in una recente intervista.

Nel telefilm in onda negli Stati Uniti sul canale LifeTime, per Jenifer lingerie di seta e tacchi a spillo sono la divisa d'ordinanza. Perché Riley è una mamma single che diventa massaggiatrice hot per necessità, ma poi ci prende gusto e inizia a fare carriera, tanto da diventare proprietaria del centro.



La serie tv - tratta da una storia vera - è nata dopo il successo dell'omonimo film, prodotto e interpretato dalla stessa Love Hewitt e andato in onda l'anno scorso su Lifetime. Per questo ruolo l'attrice ha inoltre ottenuto la sua prima nomination ai Golden Globe del 2011.