Annicchiarico: "Faccio televisione per soldi"

Simone Annicchiarico fa un bilancio della sua esperienza televisiva con "Italia's Got Talent" e al mensile Max confessa: "Sicuramente lavorare con Belen mi ha dato più visibilità. Faccio televisione per soldi, la fama non m'interessa. Oggi poi il successo non è sempre il riconoscimento di un talento. E' pieno di impostori che non sanno fare nulla. Non ci sarà mai un erede di Tognazzi, Bramieri o Chiari… erano unici e insostituibili".

Il ricordo poi va a Walter Chiari: "Papà era una persona fisica, tenera e affettuosa, nell’intimità ero il suo cucciolo. Ci siamo sempre detti tutto, non gli ho mai mentito. Anche se sono un bugiardo, come lo era lui. Ma uso le bugie a fin di bene… Mi ha lasciato l’autoironia e mi ha insegnato a cercare sempre la verità".



Tanto conquistatore il padre tanto timido con le donne il figlio: "Non le faccio impazzire, ma non mi lamento. Sono troppo timido per fare il conquistatore, preferisco essere sedotto, è meno faticoso. Ad alcune ho lasciato una cesta di corna che non riuscivano più a muoversi. Ma sono anche stato con una stessa donna per anni, senza mai tradirla".



Dopo la televisione e il cinema cosa accadrà? "Forse farò il benzinaio. Non so fare progetti, vivo alla giornata. Dieci anni fa pensavo solo alla musica, mai avrei immaginato di fare tv. Vorrei però continuare a scrivere, il libro è la cosa che più mi ha inorgoglito. Le mie trasmissioni non le rivedo, la biografia di mio padre, invece, l’ho attesa con ansia per potermi rileggere!".