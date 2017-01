Mammoni etero e gay verso il matrimonio

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati VOGLIA DI AMORE

Martedì 5 giugno arriva in prima serata su Italia 1 "Mammoni - Chi vuol sposare mio figlio?": cinque mamme italiane a caccia del partner giusto per i figli maschi. I figli hanno dai 28 ai 46 anni, sono economicamente indipendenti ma stanno benissimo a casa. Le madri, per convincerli ad abbandonare la "cuccia materna", si giocano l'ultima chance: "Mammoni". A questo scopo sono stati individuati 40 aspiranti partner, 8 per ciascun figlio.

Le telecamere del nuovo programma di Simona Ercolani seguiranno passo passo tutte le fasi della conoscenza di figli e spasimanti. Una volta individuato il partner giusto mancherà solo il suggello definitivo: l’approvazione di mammà. Per quattro potenziali coppie eterosessuali e una gay.



Le coppie mamma/figlio sono Franca e Pierpaolo da Pavia, Mariantonia e Antonio da Bari, Lorenza e Dario, Marina e Simone, entrambe da Milano, e Marco con Olimpia da Ercolano.



Nel percorso che porterà alla scelta del partner saranno imperdibili le dinamiche madre-figlio. Commenti acidi, gesti amorevoli, ‘ricatti’ involontari, insofferenza, espressioni che parlano da sole, discussioni infinite e risate.



E in un programma nuovo e divertente, non poteva mancare la sigla, irriverente e con un ritmo che non ti esce più dalla testa. Si intitola ‘Mamma’ (è cantata dai Power Francers) ed interpreta con allegria la filosofia del programma e il rapporto mamma/figlio. Ecco un brano: “Lei che mi vorrebbe single nella vita, Ma poi piange quando lascio un'altra tipa, I tatuaggi non li può proprio vedere, e crede ancora nella droga nel bicchiere, Vuole vedermi senza barba ma che barba, Resta sveglia finche non torno all'alba…”.