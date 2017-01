Denny: "Dopo Amici faccio l'imprenditore"

foto In Photo Studio Correlati DALLA CLASSICA ALLA TV 08:29 - Lo scorso anno ha trionfato nel circuito danza ad "Amici". Denny Lodi da allora ha lottato contro alcune situazioni pesanti familiari, l'infortunio in America ma anche la scoperta di essere più forte di prima. "Ho investito i soldi della vittoria - spiega a Tgcom24 - in un bar per i miei, aprirò una scuola di danza e mi sono anche comprato una macchina". Insieme ad altri colleghi di "Amici" Denny girerà l'Italia in tour con Talent Friends. - Lo scorso anno ha trionfato nel circuito danza ad "Amici".da allora ha lottato contro alcune situazioni pesanti familiari, l'infortunio in America ma anche la scoperta di essere più forte di prima. "Ho investito i soldi della vittoria -- in un bar per i miei, aprirò una scuola di danza e mi sono anche comprato una macchina". Insieme ad altri colleghi di "Amici" Denny girerà l'Italia in tour con

Cos'è successo dopo la vittoria ad "Amici"?

Avevo vinto un contratto con la compagnia Complexions per questo sono andato a New York ma dopo un mese di duro allenamento mi sono fatto male ad una spalla, così sono stato costretto a rinunciare.



Sei tornato in Italia?

No, ho continuato a studiare ma in una scuola di Broadway per tre mesi. Mi sono cimentato in discipline diverse dal classico, come il tip tap, ed è stato molto utile. All'inizio dell'esperienza americana ero con Giulia (altra ballerina di Amici, ndr) ma poi le nostre strade si sono divise dopo l'infortunio perché lei ha continuato a lavorare per la compagnia e mi sono ritrovato da solo.



Ti è pesato?

Non più di tanto anche perché poi sono tornato di nuovo a Crema dalla mia famiglia. Ho fatto la terza edizione del mio spettacolo benefico al Teatro San Domenico. La soddisfazione e la felicità di avere un teatro 'tutto esaurito' sono stati enormi. Poi mi sono fermato per tre mesi.



Come mai?

C'è stato un lutto pesante in famiglia e mi sembrava giusto fermarmi. Ho riflettuto tanto e ho capito ciò che volevo e non volevo fare. Ad esempio, ho aiutato mamma e mia sorella ad aprire un bar ed è stata una bella sfida in un momento di crisi come questo. Poi aprirò a breve una scuola di danza che abbraccia tutti gli stili e infine mi sono comprato una macchina piccolina ma efficiente.



Hai avuto altre proposte lavorative?

In televisione sono tornato all'inizio di maggio con "Punto su di te" su Rai 1, mi ha chiamato il coreografo Marco Garofalo. Era il mio ritorno in tv dopo tanto tempo. Poi ho fatto anche delle serate con alcuni nomi eccellenti della danza, proprio quelli che vedevo al Teatro alla Scala quando ero nel Corpo di ballo e poi invece li ho ritrovati in prima fila con me. E' stato bellissimo.



Torneresti alla Scala?

No, sto benissimo così. Però con molti dei miei ex compagni sono rimasto in contatto. Infatti il 10 ottobre al Teatro Manzoni di Bologna sarò in scena nel trittico "La Pelle delle Favole" assieme ad Andrea Volpintesta e alla prima ballerina della Scala Sabrina Brazzo. Le coreografie sono di Massimiliano Volpini.



Un anno intenso anche di eventi negativi, cosa hai imparato?

Ho una famiglia splendida che mi ha insegnato tante cose. Passo per uno riservato, rispettoso ma è solo perché ci tengo ai valori e anche all'educazione. Sono una persona molto sensibile e mi butto giù facilmente ma ho imparato anche ad alzare la testa e ad andare avanti, in amore come in amicizia.



Sei fidanzato?

Ho investito molto su una persona due mesi fa, ma è stata una delusione su tutta la linea. Per me la sincerità è al primo posto su tutto e invece in questo caso è venuta meno... Ma va bene così, lavoro e sono contento.



Cosa farai questa estate?

Girerò l'Italia con Talent Friends da metà giugno fino a settembre in tutte le piazze d'Italia. Con me ci saranno anche altri colleghi e cantanti di "Amici" della scorsa edizione: Giulia, Manola, Marianna Scarci, Antonio Fiore, Gianluca Lanzillotta, Diana Del Bufalo, Francesca Dugarte e Marco Castelluzzo di "Amici" di quest'anno. Oltre a un corpo di ballo composto da altri ballerini professionisti. Ci saranno diversi momenti musicali dalle coreografie dedicate agli anni 70 a Jennife Lopez.



Cosa pensi di Giuseppe, il ballerino che ha vinto l'edizione di quest'anno di "Amici"?

Non proviene dal mio mondo ma credo sia un bravo ballerino. Francesca era mia compagna alla Scala e ovviamente facevo il tifo per lei. Nunzio anche se ha alcuni dettagli fisici non proprio adatti, secondo me, ha molto talento. Mi piace come balla e quello che riesce a comunicare.

