Mengoni e Giorgia tra musica e dibattiti

foto Olycom 12:47 - Torino accoglie per il terzo anno consecutivo la nuova edizione degli MTV Days, il Festival di MTV Italia dedicato alla musica in tutte le sue forme ed espressioni, di scena il 28, 29 e 30 giugno con concerti, incontri, conferenze e tante altre attività legate al mondo della musica. Sul palco (tra gli altri) Litfiba, Negrita, Giorgia, Marco Mengoni, Emis Killa e Il Cile.

L’opening party si terrà nella notte di giovedì 28 giugno nella splendida cornice della Reggia di Venaria Reale, sarà animato da Stylophonic, Andro Id from Negramaro, Two Fingerz, Power Francers, Dj Aladyn, Salmo & Dj Slait e Useless Wooden Toys. Venerdì 29 e sabato 30 giugno la centralissima Piazza Castello sarà teatro di due grandi serate di musica live ad ingresso gratuito: il 29 giugno: Litfiba, Club Dogo, Nina Zilli, Emma, Fedez, Julia Lenti, Bianco. Il 30 giugno: Benny Benassi, Negrita, Giorgia, Marco Mengoni, Emis Killa, Il Cile, Heike Has The Giggles.



Inoltre la giornate di venerdì 29 giugno sarà dedicata a conferenze, dibattiti, panel, conferenze e listening session, per avere un contatto diretto con gli artisti e i professionisti dell’industria e dei media musicali che parteciperanno ai diversi incontri presso l’Università degli Studi di Torino. Sono quattro le conferenze previste e aperte al pubblico. Nel dettaglio: "#Twitter or #Facebook?", "#Retromania or #Supernow?", "#Brands or #Bands?" e "#Hiphop or #Dance?".