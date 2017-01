"Scream": la paura corre sul piccolo schermo

foto Ufficio stampa Correlati SCATTI DAL SET 13:11 - Per ora sono solo indiscrezioni, ma - secondo "Hollywood Reporter" - pare ci siano buone possibilità di un adattamento televisivo della saga di "Scream", l'horror-cult degli anni '90 diretto da Wes Craven e Kevin Williamson. Dopo l' " - Per ora sono solo indiscrezioni, ma - secondo "Hollywood Reporter" - pare ci siano buone possibilità di undella saga di "", l'horror-cult degli anni '90 diretto da. Dopo l' " Esorcista ", quindi, un altro classico è pronto a far tremare le vene ai telespettatori di tutto il mondo, dopo averli spaventati al cinema. In trattative per il progetto il network Mtv.

A capo del progetto i produttori esecutivi Tony DiSanto ("Jersey Shore") e Liz Gateley ("Teen Wolf"), che sarebbero alla ricerca di uno sceneggiatore per lo script, mentre non è chiaro se verranno coinvolti anche i registi Wes Craven e Kevin Williamson, padri cinematografici di "Scream". Craven, infatti, negli ultimi anni si dedicato soprattutto alla produzione, mentre Williamson è già impegnato sul set di altri due show televisivi: "The Vampire Diaries" e "The Following", la nuova serie crime con Kevin Bacon.



Di certo l'occasione è ghiotta, sia per i fan della saga, sia per i proventi che potrebbero derivarne. I quattro film hanno infatti incassato in tutto, a livello mondiale, più di 600 milioni di dollari.