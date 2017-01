Joanna, regina sexy di "Ballando con le stelle"

foto Max Correlati REGINA DI BALLANDO CON LE STELLE 11:36 - La "Paris Hilton polacca" Joanna Krupa è protagonista di un servizio fotografico per il nuovo numero di Max, firmato Chris Fortuna. Nata a Varsavia 33 anni fa, Joanna è emigrata negli Usa insieme alla famiglia per seguire gli affari del padre, ricco proprietario di una catena alberghiera. A renderla popolarissima è stata però la tv, grazie alla vittoria della versione americana di "Ballando con le Stelle". - La "Paris Hilton polacca"è protagonista di un servizio fotografico per il nuovo numero di Max, firmato Chris Fortuna. Nata a Varsavia 33 anni fa, Joanna è emigrata negli Usa insieme alla famiglia per seguire gli affari del padre, ricco proprietario di una catena alberghiera. A renderla popolarissima è stata però la tv, grazie alla vittoria della versione americana di "".

Proprio negli States è stata lanciata come modella dal fisico statuario: dalle passerelle a Playboy il passo è stato breve. Anche il cinema le ha riservato una particina nel remake "Il pianeta delle scimmie" di Tim Burton e la produzione di "CSI" l’ha scritturata per un episodio dal titolo evocativo: "Kiss Kiss, Bye Bye".



L’8 giugno partono gli Europei di Calcio che saranno però orfani di Joanna Krupa, madrina prima annunciata e poi “cancellata” della manifestazione. "In campo sì, in campo no, per Euro 2012" il tam tam che fosse lei la madrina della manifestazione, ospitata da Polonia e Ucraina, è partito da lontano, è cresciuto sul web e sul Web è stato smentito quando la Krupa dalla sua pagina Facebook ha negato tutto, lasciando parecchia delusione tra i tifosi.