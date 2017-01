La prima serata di Canale5 per il nuovo "Dallas"

foto Ufficio stampa Correlati I NUOVI EWING

Gli appassionati di "Dallas" dovranno segnare il rosso la data del 4 settembre. Torna infatti su Canale 5 la serie cult degli anni 80, che racconterà come sono cambiati - vent'anni dopo - J.R. e gli altri Ewing. L'estate Mediaset si tinge poi di rosso con la nuova stagione di "The Vampire Diaries", mentre per gli amanti dell'azione arriva su Retequattro "Chase". Torna anche Hank Moody, scrittore in crisi di "Californication".

Appuntamento a settembre, quindi, per scoprire come sono cambiati i protagonisti di "Dallas". Il sequel dello show - che negli Stati Uniti partirà il 13 giugno - porta sul piccolo schermo gli intrighi di sesso e potere della famiglia Ewing, concentrandosi soprattutto sui figli di J.R e Bobby.



La collocazione in prima serata su Canale 5 è particolarmente significativa perché è esattamente la collocazione che aveva la serie originale negli anni 80. Una serie che divenne ben presto un fenomeno, di ascolti e di costume, incollando davanti alla tv milioni di telespettatori, in particolare in occasione dell'attentato a J.R.



Ma nell'attesa di vedere che fine hanno fatto J.R e Sue Ellen, il palinsesto Mediaset ha in serbo tante novità per l'estate. A partire dal 7 giugno in onda infatti ogni giovedì in prima serata su Mya la terza stagione inedita di "The Vampire Diaries". Sempre a giugno torna anche "Californication" (ogni lunedì alle 00.30 su Mediaset Italia 2, dall'11 giugno), la serie che segue le vicende dello scrittore newyorkese Hank Moody, con l'ex agente Mulder di "X-Files" David Duchovny.



Dal 7 luglio arriva invece l'azione nel sabato sera di Retequattro con i casi di "Chase", la squadra di cacciatori di teste impegnata nella ricerca dei latitanti più pericolosi d'America.



Sempre su Retequattro, a partire dal 7 agosto, spazio al thriller più classico con i casi de "La signora in giallo", che dopo essere stati per anni appuntamento fisso dell'ora di pranzo, conquistano la prima serata (ogni martedì alle 21.15).