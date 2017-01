Addio alla "casalinga" Kathryn Joosten

foto Ap/Lapresse 11:02 - L'attrice Kathryn Joosten, Karen McCluskey nella serie "Casalinghe Disperate", è morta a Los Angeles di cancro ai polmoni. Aveva 72 anni. La Joosten combatteva con il cancro da diversi anni e ha perso la sua battaglia, nella vita e anche nella finzione, visto che l'attrice è morta di cancro anche nell'ultima stagione della popolare serie che parla dei segreti di Wisteria Lane, quartiere immaginario di una altrettanto immaginaria città, Fairview. - L'attrice, Karen McCluskey nella serie "", èa Los Angeles di cancro ai polmoni. Aveva 72 anni. La Joosten combatteva con ilda diversi anni e ha perso la sua battaglia, nella vita e anche nella finzione, visto che l'attrice è morta di cancro anche nell'ultima stagione della popolare serie che parla dei segreti di Wisteria Lane, quartiere immaginario di una altrettanto immaginaria città, Fairview.

L'attrice aveva vinto due Emmy. La casalinghe sono andate in onda per otto stagioni consecutive, dal 2004 al 2012, ma al grande pubblico Kathryn Joosten era conosciuta soprattutto nei panni di Delores Landingham, la segretaria del presidente nella serie "The West Wing", l'ala della Casa Bianca dove si trovo l'ufficio "Ovale", dove lavora il presidente degli Stati Uniti.