"Pomeriggio 5 Cronaca" con Alessandra Viero

foto Ufficio Stampa Mediaset 13:10 - Dal 4 giugno dal lunedì al venerdì alle 14.45 apre i battenti "Pomeriggio 5 Cronaca". A condurre l'appuntamento pomeridiano dell'estate di Canale 5, un volto nuovo della Rete Alessandra Viero, tra i conduttori del canale all news Tgcom24. Lo annuncia Mauro Crippa, direttore generale dell'informazione Mediaset: "Videonews non va in vacanza e continua a produrre programmi giornalistici anche d'estate". Barbara D'Urso confermata tornerà in autunno. - Dal 4 giugno dal lunedì al venerdì alle 14.45 apre i battenti". A condurre l'appuntamento pomeridiano dell'estate di Canale 5, un volto nuovo della Rete, tra i conduttori del canale all news. Lo annuncia, direttore generale dell'informazione Mediaset: "Videonews non va in vacanza e continua a produrre programmi giornalistici anche d'estate". Barbara D'Urso confermata tornerà in autunno.

"Un volto nuovo alla conduzione: Alessandra Viero. - spiega Crippa - Barbara D'Urso, dopo nove mesi ininterrotti di lavoro, tornerà il timone del suo programma in autunno, come sempre. Barbara è una grande professionista, capace di passare dagli argomenti più leggeri ai drammatici casi di cronaca. Lo ha dimostrato e continuerà a farlo. Ma tutte le trasmissioni hanno una sospensione fisiologica per l'estate. E tutte le grandi reti come Canale 5 ne approfittano per sperimentare volti nuovi e nuove formule. Ed è quello che continueremo a fare per i programmi del pomeriggio come per quelli del mattino o della prima serata. 'Pomeriggio 5 Cronaca' è proprio questo: un esperimento per rilanciare l'approfondimento giornalistico più popolare quando tutti tradizionalmente chiudono i battenti", conclude Crippa.



31 anni, giornalista professionista dal 2006, la Viero ha fatto parte della redazione del Tg4 e dalla sua fondazione, nel 2011, è tra i conduttori di TgCom24. I fatti del giorno, la cronaca, l'attualità: "Pomeriggio 5 Cronaca", realizzato da Videonews in collaborazione con News Mediaset, in due ore racconterà in presa diretta ciò che accade in Italia e nel mondo.