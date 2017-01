Leonardo DiCaprio respinto da "Baywatch"

12:22 - Leonardo DiCaprio era ad un passo dall'ottenere il ruolo di Hobie, figlio di Mitch Buchannon in "Baywatch". Il produttore e interprete del telefilm, David Hasselhoff, ha ammesso di aver respinto la candidatura di DiCaprio ma di avergli portato fortuna: "E' stata la cosa migliore che potesse accadergli, non avrebbe mai fatto 'Titanic' e forse non avrebbe avuto il successo che ha oggi".

"Quando ho visto Leonardo una sera - continua David - gliel'ho detto Non fare il telefilm è la cosa migliore potesse capitarti!".



Hobie è stato interpretato alla fine da Jeremy Jackson che ha avuto successivamente problemi di droga.