"Smash 2": poker di eliminati nel cast

foto Ufficio stampa Correlati SCATTI DAL SET 12:41 - Mentre si è appena conclusa la prima stagione di "Smash" su Mya, il web è già in fermento per le importanti novità che riguardano la seconda. Il nuovo produttore esecutivo, lo showrunner John Safran ("Gossip Girl") ha infatti deciso di eliminare ben quattro personaggi: il cattivissimo Ellis, il fidanzato di Karen Dev, il marito di Julia Frank e l'ex Michael. A rimpiazzarli interpreti provenienti dai talent show più popolari. - Mentre si è appena conclusa la prima stagione di "" su Mya, il web è già in fermento per le importantiche riguardano la seconda. Il nuovo produttore esecutivo, lo showrunner John Safran ("Gossip Girl") ha infatti deciso di: il cattivissimo, il fidanzato di Karen, il marito di Juliae l'ex. A rimpiazzarli interpreti provenienti daipiù popolari.

A salutare la serie il "cattivissimo" Ellis (Jamie Cepero) e il fidanzato di Karen Dev (Raza Jaffrey). Nessuna decisione è ancora stata presa riguardo al futuro e non è ancora chiaro se il loro sia una arrivederci o un addio definitivo. Vittime della nuova produzione anche i due uomini della vita di Julia (Debra Missing): il marito Frank (Brian D'Arcy James) e l'ex fiamma Michael Swift (Will Chase).



Le riprese di "Smash" dovrebbero inizare il prossimo luglio e già circolano le prime ipotesi sulle new entry che andranno ad aggiungersi al cast. Gira voce che verranno scelti interpreti provenienti dai talent show USA quali "American Idol" e "The Voice".