Theron: "Sono pazza di Game of Thrones"

Una delle attrici più amate di Hollywood confessa di avere un debole per una serie tv. Charlize Theron ha dichiarato a Us Weekly: "Sono letteralmente pazza di 'Game of Thrones' che guardo sempre mentre dò il biberon a mio figlio Jackson".

"Ho passato molte notti in bianco - confessa l'attrice 36enne - perché Jackson aveva fame e non voleva dormire. Così ero costretta ad alzarmi dal letto per prepararargli il bibero. Così accendevo la tv per vedere la registrazione di Game of Thrones. Da allora non ne posso afare a meno".



Charlize poi rivela di essere stata presa in giro dalla madre per questa sua speciale passione: "Mia mamma entrava in sala e diceva Ma come pensi di poter allattare tuo figlio mentre in tv c'è un duello di spade?".