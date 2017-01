Julianne Hough: "Come sono in lingerie?"

foto Interview Correlati SENSUALE E AMMICCANTE 11:35 - Julianne Hough sa davvero fare tutto. Cantante, attrice e ballerina, la sexy bionda ha un motto: "Nulla è impossibile". Così dopo aver trionfato in ben due edizioni di "Dancing with the stars" ("Ballando con le Stelle" Usa) si mostra in tutto il suo splendore al magazine "Interview". In lingerie e sguardo ammiccante avverte: "Sono anche bella". sa davvero fare tutto. Cantante, attrice e ballerina, la sexy bionda ha un motto: "Nulla è impossibile". Così dopo aver trionfato in ben due edizioni di "" ("Ballando con le Stelle" Usa) si mostra in tutto il suo splendore al magazine "". In lingerie e sguardo ammiccante avverte: "Sono anche bella".

Sul suo passato in tv racconta: "Quando mi hanno proposto il reality show ho detto subito di no, perché volevo essere presa sul serio. E ho pensato che quel tipo di programma avrebbe fatto male alla mia credibilità... La mia più grande paura era che la gente mi giudicasse male, ma per fortuna non è stato così, perché anche prima di 'Dancing with the stars' mi sono data da fare".



Intanto adesso è lanciatissima al cinema, e dopo il ruolo scatenato al cinema in "Rock of Ages" sarà romantica in "Safe Haven", al fianco di Josh Duhamel. Una carriera tutta in salita.