"Teleratti", il peggio della tv è donna

foto Olycom 11:41 - Grande predominio delle donne per i "Teleratti", il premio alla peggiore tv del sito Davide Maggio. I verdetti sono stati raggiunti dopo le nomination della giuria di qualità e le votazioni degli internauti della "spietata" Web Academy. Belen Rodriguez si è aggiudicata due premi come "Prezzemolino dell'anno" e per "Le ultime parole famose". Seguita da Barbara D'Urso, Simona Ventura e Federica Panicucci. - Grande predominio delle donne per i "", il premio alla peggiore tv del sito Davide Maggio. I verdetti sono stati raggiunti dopo le nomination della giuria di qualità e le votazioni degli internauti della "spietata" Web Academy.si è aggiudicata due premi come "" e per "". Seguita da

Si conferma ai vertici Barbara D'Urso (trionfatrice lo scorso anno), personaggio peggiore dell'anno, per "Baila!" e per "Pomeriggio Cinque". Premiati anche "Domenica Cinque" di Federica Panicucci (peggior programma del daytime), "Simona Goes to Hollywood" di Simona Ventura (NanoRatto, peggior programma su reti all digital-satellitari) e "Tamarreide" di Fiammetta Cicogna (peggior programma di intrattenimento).



Ha vinto il titolo di peggior fiction la miniserie "Barbarossa" e Valerio Scanu ha trionfato in due categorie, "Scostumato dell'anno", ovvero il peggior vestito, e "Twitteratto" (peggior vip su Twitter). Anche 7Gold si è aggiudicato un TeleRatto per il peggior programma sportivo con "Il Processo di Biscardi".



Il vincitore del TeleRattone 2012, il peggior programma dell'anno, è andato al "Grande Fratello" di Alessia Marcuzzi. Il peggior momento tv, cioè i cinque minuti da dimenticare, se li è aggiudicati Pupo con la sua performance con Adriano Celentano al Festival di Sanremo.