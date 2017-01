Lindsay Lohan al SNL era drogata

- In molti avevano criticato la performance disul palco del, lo scorso marzo. La cantante era infatti apparsa impacciata e visibilmente imbarazzata: il motivo? Era. A rivelarlo il padre Michael al sito Celebrity VIP Lounge: "Al SNL Lindsay non era sotto effetto di droghe illegali o alcol. In realtà deve ancora prendere alcuni farmaci e deve portarli sempre con sè".

"I medici che hanno prescritto i farmaci dicono che ne ha bisogno, ma lei non ne ha bisogno - continua Mr. Lohan -, non recita con tutto il suo potenziale. E' come se un schermo cadesse su di lei".Una lunga cura riabilitativa quella della Lohan, che deve riprendersi dagli anni folli di droga e alcol. Già nel 2010, infatti, il tutore di Lindsey - destinata ai servizi sociali per guida in stato di ebrezza - aveva rivelato che la giovane attricecinque diversi, tra cui lo Zoloft (un antidepressivo) e l'Adderall (un eccitante).Ora, però, la Lohan ha l'occasione di rimediare alla figuraccia fatta al SNL e di dare una svolta alla sua carriera. Nelle scorse settimane è stata infatti protagonista di un cameo in "Glee" , mentre presto la vedremo nei panni di Elizabeth Taylor nel film tv "Liz and Dick"