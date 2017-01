Vasco Rossi: "Ho un'idea per la televisione"

foto Ufficio stampa Correlati UNA VITA PER IL ROCK 15:50 - Non solo musica. Vasco Rossi utilizza Facebook per dare una notizia che potrebbe segnare un tassello in più alla sua carriera. Il produttore Bibi Ballandi gli ha proposto un programma in tv e lui ci sta seriamente pensando. "Se me lo chiedesse un altro mi metterei a ridere, ma se lo dice BIBI!...io un'idea ce l'avrei", dice di rocker di Zocca. - Non solo musica.utilizza Facebook per dare una notizia che potrebbe segnare un tassello in più alla sua carriera. Il produttore Bibi Ballandi gli ha proposto un programma in tv e lui ci sta seriamente pensando. "Se me lo chiedesse un altro mi metterei a ridere, ma se lo dice BIBI!...io un'idea ce l'avrei", dice di rocker di Zocca.

"Bibi Ballandi è stato il mio primo manager - sottolinea il Blasco - è stato lui che mi ha sbattuto in faccia a Salvalaggio su Domenica In... dal Motorshow e con 'sensazioni Forti'. Sempre lui ha organizzato il mio primo concerto in Piazza Maggiore e adesso si è messo in testa di sbattermi a fare un programma in TiVu".



Dunque il rocker non si ferma e dopo essere riuscito a entrate al Teatro alla Scala di Milano con "L'altra metà del cielo", adesso sembra essere giunta l'ora per diventare un vero e proprio personaggio televisivo.