Il ritorno di Rourke e Basinger a Supercinema

foto Ufficio stampa 16:23 - Venerdì 1 giugno alle 23.45 nuovo appuntamento su Canale 5 con “Supercinema”. A 26 anni dal successo planetario di "9 settimane e mezzo", Mickey Rourke e Kim Basinger di nuovo insieme nel film "Black November". Intervista-verità a Luca Argentero: "Dopo la vittoria di Garrone a Cannes con Reality, finalmente potrò parlare della mia partecipazione al Grande Fratello senza complessi d’inferiorità" - Venerdì 1 giugno alle 23.45 nuovo appuntamento su Canale 5 con “”. A 26 anni dal successo planetario didi nuovo insieme nel film "Black November". Intervista-verità a"Dopo la vittoria di Garrone a Cannes con Reality, finalmente potrò parlare della mia partecipazione al Grande Fratello senza complessi d’inferiorità"

E ancora, “Premio Simpatia” in Campidoglio: premiati gli attori e registi più simpatici dell’anno che dicono: “Simpatici noi? Si devono essere sbagliati!” Tra questi, Pierfrancesco Favino, Ricky Memphis, Stefania Rocca, Carolina Crsecentini, Dario Argento, Enzo Decaro.



In chiusura, un servizio su Anne Nicole Smith. La trasgressiva sexy star è scomparsa cinque anni fa per un’overdose di sostanze stupefacenti. Il suo corpo, su ordine di un giudice americano, è stato imbalsamato.



"Supercinema" è il rotocalco d’informazione di News Mediaset a cura di Antonello Sarno, realizzato in collaborazione con l’Anica.