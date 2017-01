Il delitto Rea a Quarto Grado

foto Ufficio Stampa Mediaset 15:32 - Il delitto Rea, nel giorno del nuovo sopralluogo degli inquirenti a Colle San Marco, è al centro del nuovo appuntamento con “Quarto Grado”, il programma condotto in diretta dal centro Palatino di Roma da Salvo Sottile, in onda su Retequattro venerdì primo giugno alle 21.10. - Il delitto Rea, nel giorno del nuovo sopralluogo degli inquirenti a Colle San Marco, è al centro del nuovo appuntamento con “Quarto Grado”, il programma condotto in diretta dal centro Palatino di Roma da Salvo Sottile, in onda su Retequattro venerdì primo giugno alle 21.10.

“Quarto Grado” apre la puntata con il caso di Melania Rea, la giovane donna ritrovata cadavere due giorni dopo la scomparsa, il 18 aprile 2011, nel bosco di Ripe di Civitella, in provincia di Teramo.



Sulla base dei nuovi filmati dell’attentatore di Brindisi, ripreso mentre aziona il comando a distanza, il settimanale a cura di Siria Magri torna sulla strage della scuola “Morvillo-Falcone” nella quale ha perso la vita Melissa Bassi.



Nel corso della puntata Sottile, con Sabrina Scampini, procederà ad un parallelo tra le vicende di Emanuela Orlandi e quella di Mirella Gregori, una ragazza scomparsa 45 giorni prima della Orlandi. In studio, ospiti Pietro Orlandi e la sorella della Gregori.



Tra gli altri temi della serata, la misteriosa morte, archiviata come suicidio, di Valentina Salamone, la storia di Roberta Ragusa e le ultime novità sul caso Scazzi.