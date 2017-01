Blake: "Finalmente chiudo con Gossip Girl"

foto LaPresse Correlati TRASPARENZE BOLLENTI 13:13 - Grazie al personaggio di Serena van der Woodsen nel telefilm "Gossip Girl" ha ottenuto la popolarità mondiale. Ma dopo sei anni e alla vigilia della sesta stagione (l'ultima), Blake Lively confessa di essere contenta di concludere questa esperienza che dal punto di vista qualitativo non è la "cosa migliore" che avesse fatto. Il pensiero è già al grande schermo. - Grazie al personaggio dinel telefilm "" ha ottenuto la popolarità mondiale. Ma dopo sei anni e alla vigilia della sesta stagione (l'ultima),confessa di essere contenta di concludere questa esperienza che dal punto di vista qualitativo non è la "cosa migliore" che avesse fatto. Il pensiero è già al grande schermo.

L'unica incursione importante sul grande schermo è stata in "Savages", diretta da Oliver Stone.



"La sensazione quando finiranno le riprese delle nuove puntate sarà agrodolce - confessa Blake al magazine Bullett -. Però la situazione è come chi ha vissuto per tanto tempo al Liceo, poi si ritrova pensionato e dice d'un tratto 'non posso più aspettare che arrivi un'altra occasione'".



"Gossip Girl è stata una produzione enorme - conclude la biona attrice - ma mi chiedo quale sarà la mia prossima sfida? Sei anni su un set, lo stesso set è un tempo lungo".