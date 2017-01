Demi Lovato: "Non sono in grado di giudicare"

foto Cosmopolitan Correlati UNA NUOVA VITA 11:58 - E' l'anno d'oro di Demi Lovato. La cantante X Factor Usa. Demi appare più in forma con mai con un abito giallo scollato che segna le sue curve perfette. "Ho fatto tante cose nella mia vita e sono proprio l'ultima a dover giudicare", ha detto. - E' l'anno d'oro di. La cantante dopo aver pubblicato l'album "Unbroke" e aver risolto dei problemi di salute legati al cibo, è impegnata nella giuria di. Demi appare più in forma con mai con un abito giallo scollato che segna le sue curve perfette. "Ho fatto tante cose nella mia vita e sono proprio l'ultima a dover giudicare", ha detto.

"Quando ho saputo di essere bipolare - racconta nell'intervista ripercorrendo le fasi della sua malattia -, mi sono sentita sollevata perché non ero completamente pazza. C'è una ragione medica per i problemi che ho avuto".



"Oggi sto recuperando - confessa -, ma i vecchi gesti ci sono ancora, il pericolo di ricadere pure ma basta solo chiedere aiuto agli altri. E' un gesto difficile quello del chiedere aiuto perché sono una ragazza a cui piace far tutto da sola ma non sono perfetta".