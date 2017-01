La figlia di Eastwood minacciata di morte

foto Da video Correlati ARTE IN FUMO

CRESCIUTA SUL RED CARPET 12:52 - Minacce di morte a Francesca, figlia di Eastwood e stellina del reality "Mrs. Eastwood and Company". Le intimidazioni sono iniziate dopo che la ragazza ha distrutto, come gesto provocatorio, una borsa Birkin di Hermès del valore di 100.000$. Immediata la risposta della Rete che - attraverso Twitter e Facebook - ha criticato duramente la 19enne, accusandola di essere solo in cerca di popolarità e minacciandola di morte. a Francesca,e stellina del reality "". Le intimidazioni sono iniziate dopo che la ragazza, come gesto provocatorio,Birkin di Hermès. Immediata la risposta della Rete che - attraverso Twitter e Facebook - ha criticato duramente la 19enne, accusandola di essere solo in cerca di popolarità e minacciandola di morte.

Gli scatti dell' "impresa" sono opera del fotografo della star Tyler Shield - nonchè fidanzato di Francesca - celebre per immortalare i VIP in atteggiamenti insoliti e non canonici. La piccola Eastwood ha prima fatto a pezzi la borsetta-status symbol con una motosega, per poi appiccarle fuoco e assistere divertita allo spettacolo. Il tutto in nome dell'arte.



Gesto provocatorio o schiaffo alla miseria? Il web si è schierato nettamente verso questa seconda ipotesi, accusando duramente la figlia di Eastwood e passando addirittura alle minacce.



Di certo Francesca, con questa performance, è riuscita nel suo intento di uscire per un attimo dall'anonimato. Ora bisognerà vedere se tutta questa pubblicità la lancerà definitivamente nello showbusiness o se, al contrario, le stroncherà qualsiasi possibilità di carriera.