Filippo: "Floriana sei una bambina"

foto Olycom Correlati TRA COCCOLE E SFURIATE

SEXY FLO 10:19 - Botta e risposta tra Filippo Pongiluppi e Floriana Messina. Gli ex inquilini, dopo la "dolce amicizia", ormai sono ai ferri corti.Nicole Minetti replica dalle pagine di Visto: "Cerco una migliore di te, sei solo una bambina". - Botta e risposta tra. Gli ex inquilini, dopo la "dolce amicizia", ormai sono ai ferri corti. A Tgcom24 la sexy astrologa aveva detto che non gli è "mai piaciuto fisicamente", adesso l'ex fidanzato direplica dalle pagine di: "Cerco una migliore di te, sei solo una bambina".

"Tra noi c'è stata solo una conoscenza - racconta Filippo - lei non rientra nei miei canoni estetici, ed è lontana anni luce da ciò che cerco nella ragazza che vorrei al mio fianco, possiedo valori e contenuti, non posso accontentarmi di una che è piccola (lui ha 30 anni, lei 23, ndr) non solo come età, ma pure come modo di fare".



I due hanno avuto una violenta lite: "C'è stato solo un bacio, niente di più. Poi dopo l'ennesima litigata l'amicizia si è rovinata. Non sono andato neanche al suo compleanno". Quanto alla ex eccellente, Nicole Minetti, Filippo per la prima volta racconta: "Eravamo giovani, lei appena 18enne, io quattro anni più grande. Ci piacevamo e ci siamo voluti bene, anzi siamo stati proprio innamorati. Tra noi è finita senza problemi o rancori, siamo rimasti in buoni rapporti".