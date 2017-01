Marcuzzi: "Che fatica tra fango e sudore!"

foto Tv Sorrisi e Canzoni Correlati ALESSIA AL LAVORO 10:21 - Dalla Casa del "Grande Fratello" a quella degli italiani bisognosi. Alessia Marcuzzi dirige una squadra di arredatori e operai nel nuovo reality "Extreme Makeover" in onda in prima serata a settembre su Canale 5. La bella e brava conduttrice accoglie "Tv Sorrisi e Canzoni" sul set (anzi nel cantiere) del programma tra ruspe, fango e martelli e confessa: "Giro l'Italia come ai tempi di 'Colpo di Fulmine', anch'io mi rimbocco le maniche". - Dalla Casa del "Grande Fratello" a quella degli italiani bisognosi.dirige una squadra di arredatori e operai nel nuovo reality "" in onda ina settembre su. La bella e brava conduttrice accoglie "" sul set (anzi nel cantiere) del programma tra ruspe, fango e martelli e confessa: "Giro l'Italia come ai tempi di 'Colpo di Fulmine', anch'io mi rimbocco le maniche".

La squadra di Alessia ha scelto le famiglie bisognose e meritevoli che adesso avranno la fortuna di vivere in una nuova casa, completamente ristrutturata. "Dimenticatevi la Marcuzzi versione prima serata tra lustrini e paillettes, adesso lavoro sul campo e a fine giornata sono impresentabile tra fatica e sudore. Nel mio piccolo anch'io mi rimbocco le maniche...".



Il gruppo della Marcuzzi ha visitato tante famiglie con storie complicate: "Che rispecchiano il momento difficile che stiamo attraversando. Io le avrei aiutate tutte, ma non è stato possibile. Il primo viaggio è iniziato in questi giorni al Sud, in Basilicata. La famiglia scelta mi ha vista entrare in casa senza preavviso con telecamere e operai al seguito. Mi sono fatta raccontare la loro storia e li abbiamo mandati all'estero per rimettere in piedi la casa".



Ma tutti gli interventi manterranno il vissuto delle abitazioni: "La famiglia deve continuare a sentire il profumo di casa, niente sprechi, solo interventi per migliorare la vita quotidiana, senza sconvolgerla completamente". Un'esperienza che ad Alessia torna utile: "Pochi giorni fa ho modificato il letto di Mia, era troppo alto. Con Francesco (Facchinetti, ndr) l'abbiamo smontato e accorciato...".