Giada, la voce più amata dagli Usa

Giada Valenti, la voce italiana più amata della East Coast, è al centro del nuovo appuntamento con "Sognando Italia". Sesta tappa per il reportage-verità in onda su Retequattro, giovedì 31 maggio, in seconda serata -, che attraversa gli Stati Uniti alla ricerca di italiani che hanno trovato l'America, pur continuando a rivendicare orgogliosamente le proprie radici. , la voce italiana più amata della East Coast, è al centro del nuovo appuntamento con. Sesta tappa per il reportage-verità in onda su Retequattro, giovedì 31 maggio, in seconda serata -, che attraversa gli Stati Uniti alla ricerca di italiani che hanno trovato l'America, pur continuando a rivendicare orgogliosamente le proprie radici.

New York è lo scenario dell’incontro tra la conduttrice Morgan Witkin e Giada Valenti. L’artista, emigrata dopo i primi successi in Europa, si svela in compagnia di Peter Bennett, già manager dei Beatles, e di Frank Fusaro, il presidente della Fondazione che organizza i festeggiamenti del “Columbus Day”.



La stima di cui gode Giada Valenti è tale che Phil Ramone (storico produttore di Billy Joel, Paul Simon, Barbra Streisand, Frank Sinatra e Paul McCartney), l’ha scelta per il musical presto in scena a Broadway “Be My Love”.



Dedicato alla figura di Mario Lanza, lo show vede la cantante interpretare il ruolo di Marisa Allasio, la Giovanna di “Poveri ma belli” di Dino Risi.



Nel repertorio della cantante veneta, oltre a classici italiani di Lucio Dalla e Mina, due album di successo originali: “Italian Signorina” e “And I Love You So”.