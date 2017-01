Skarsgard: "Eric e Bill alleati in True Blood"

foto Ap/Lapresse Correlati VAMPIRO CAMALEONTICO

SESSO E ASCOLTI 12:00 - Alexander Skarsgard in una intervista al magazine Bullett rivela qualche particolare sulla quinta stagione del telefilm cult "True Blood", in onda il America il 10 giugno: "Bill ed Eric dovranno mettere da parte il loro odio per formare una squadra. Non hanno altra scelta". Sarà curioso vedere come i due acerrimi nemici (legati dall'amore per Sookie) stringeranno alleanza. in una intervista al magazine Bullett rivela qualche particolare sulla quinta stagione del telefilm cult "", in onda il America il 10 giugno: "Bill ed Eric dovranno mettere da parte il loro odio per formare una squadra. Non hanno altra scelta". Sarà curioso vedere come i due acerrimi nemici (legati dall'amore per Sookie) stringeranno alleanza.

L'attore 35enne fa anche una riflessione sulla religione: "Sono cresciuto in una società molto laica. Ho dei genitori atei. La mia moralità non è dettata dalla religione o dalla Bibbia, ma questo non significa che non possa avere lo stesso dei valori o un'etica".



Reduce dal film "Battleship" parla della collega di set Rihanna: "Giravamo fino a tarda notte il venerdì e lei subito dopo saltava sul primo aereo per Los Angeles perché doveva esibirsi agli MTV Video Music Awards di fronte a un miliardo di persone. Poi riprendeva l'aereo e tornava alle Hawaii per presentarsi sul set lunedì con un sorriso stampato sul volto".