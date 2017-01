"Matthew Fox picchia le donne"

foto Ap/Lapresse Correlati EX EROE BUONO 11:59 - Al cinema lo vedremo presto nei panni di un Lost" Matthew Fox i guai non sono finiti. Perché ad accusarlo, stavolta, è il suo ex compagno di set Dominic Monaghan (il musicista fallito Charlie Pace) che attacca: "E' uno che picchia le donne". - Al cinema lo vedremo presto nei panni di un muscoloso e spietato killer in "Alex Cross" , ma dopo le tempeste giudiziarie degli ultimi mesi, per il medico-eroe di "i guai non sono finiti. Perché ad accusarlo, stavolta, è il suo ex compagno di set(il musicista fallito Charlie Pace) che attacca: "E' uno chele".

La querelle è esplosa su Twitter, quando una fan ha chiesto a Monaghan di convincere il collega ad aprire un account sul social network. Bene, la risposta non si è fatta attendere: "È uno che picchia le donne. No grazie. Non erano incidenti isolati. Succedeva spesso".



Parole che trovano conferma nel passato burrascoso dell'attore, accusato di aver malmenato una autista di un bus sul quale voleva salire a tutti i costi. E solo un mese fa, invece, è finito in manette per guida in stato di ebrezza. Finora Matthew non ha replicato.