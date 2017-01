Beth Behrs: "Sono bionda e una brava ragazza"

09:05 - Beth Behrs è la protagonista - con Kate Dennings - del telefilm "2 Broke Girls" in onda su Mya ogni lunedì in seconda serata. Bionda, svampita e ricorda vagamente Paris Hilton ma con la ragazza maledetta dello showbusiness non ha nulla in comune. Da piccola ha fatto parte per nove anni di una squadra di calcio femminile, ha studiato musica classica e si è diplomata alla UCLA School of Film and Television.

Niente video o blog esilaranti, niente foto osé, niente forme prorompenti, niente fidanzati famosi: Behrs appare la classica brava ragazza.



Non solo televisione perché Beth Behrs sarà al cinema tra i protagonisti della commedia “Route 30, Too!” diretta da John Putch che aveva già diretto l'attrice in “American Pie – Il manuale del sesso”.