Salvo Sottile racconta l'attualità su Canale 5

foto Ufficio Stampa Mediaset 09:51 - E' stata una stagione ricca di successi per Salvo Sottile che con "Quarto Grado" su Retequattro ha messo a segno una media dell'11% di share con 2.600.000 spettatori. Da qui la "promozione" su Canale 5 dove da luglio condurrà un programma di approfondimento dal titolo provvisorio "Quinta Colonna": l'attualità e politica trattate con il linguaggio del giallo.

A darne anticipazione è Il Giornale che rivela anche di cosa si occuperà "Quinta Colonna". Non solo di attualità ma anche e soprattutto della politica, gli scandali della pubblica amministrazione con il linguaggio del giallo che ha appassionato già milioni di telespettatori su Retequattro.



Una nuova sfida per Sottile che ha iniziato la sua carriera giornalistica al Tg5 come corrispondente dalla Sicilia nel periodo più violento e caldo delle stragi: "Fu quella la mia tragica palestra. Sono nato come cronista di strada. - racconta - A Palermo ero a contatto con i più grandi gialli del mondo. Ed ero costretto a capire in fretta se quello del giornalista era il mio mestiere. Il mio annus horribilis fu il 1992, quando furono ammazzati Falcone e Borsellino. Avevo 19 anni".