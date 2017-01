Sue Ellen: "Non mi ubriaco più"

foto Ap/Lapresse Correlati ECCO COM'E' ADESSO

I VOLTI STORICI 08:39 - Dal 13 giugno, in onda su Tnt, Linda Gray (Sue Ellen), che a "Vanity Fair" confessa: "Adesso ho divorziato, non mi ubriaco più e sono diventata una vera donna d'affari, ricchissima". - Dal 13 giugno, in onda su Tnt, negli Usa torna in tv "Dallas-The New Generation" . Nel cast molti protagonisti storici della serie - con qualche ruga in più - oltre a Patrick Duffy (Bobby Ewing) e Larry Hagman (J.R.), confermata anche la moglie alcolizzata), che a "" confessa: "Adesso ho divorziato, non mi ubriaco più e sono diventata una vera donna d'affari, ricchissima".

"Ai tempi di Dallas - racconta -. Ho fatto la pendolare tra Los Angeles e Dallas. Avevo due figli piccoli e mio marito fu costretto a fare il mammo". Negli anni Linda ha saputo mantenere il segreto, tutti infatti volevano sapere chi aveva sparato a J.R.: "La gente mi fermava per strada, al supermercato, era un incubo, ma io non ho mai ceduto".



Sue Ellen, però, è diventata anche sinonimo di ubriacona: "Non mi disturba. Anzi... E' stato un personaggio femminile rivoluzionario, ha anticipato tante cose. Molti sono andati a curarsi all'Anonima alcolisti dopo avermi visto in tv". E la nuova veste? "Girare il nuovo Dallas mi ha fatto sentire viva, e non avere le responsabilità dei figli piccoli. Adesso viaggio leggera".