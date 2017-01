Mediaset rivoluziona il palinsesto per il sisma

foto Twitter 13:26 - Cambia la programmazione delle reti Mediaset per seguire l’evolversi della situazione in Emilia Romagna dopo il forte sisma di ieri. Tgcom24, Tg5, Studio Aperto, Tg4 e Matrix in diretta con edizioni straordinarie e speciali. Ancora una volta attraverso le sue Reti generaliste e il sistema all news, Mediaset garantisce ai telespettatori e agli utenti internet la possibilità di essere costantemente informati sui drammatici eventi in corso. - Cambia la programmazione delle reti Mediaset per seguire l’evolversi della situazione in Emilia Romagna dopo il forte sisma di ieri. Tgcom24, Tg5, Studio Aperto, Tg4 e Matrix in diretta con edizioni straordinarie e speciali. Ancora una volta attraverso le sue Reti generaliste e il sistema all news, Mediaset garantisce ai telespettatori e agli utenti internet la possibilità di essere costantemente informati sui drammatici eventi in corso.

Tgcom24 - il sistema all news di Mediaset visibile sul canale televisivo, sul sito web, su tablet e smartphone - da questa mattina ha acceso una diretta, che proseguirà per tutta la giornata, con continui aggiornamenti e immagini da tutti i comuni colpiti dal terremoto tra cui Cavezzo, Medolla e Mirandola.



Canale 5 trasmette tre finestre del Tg5 alle 12.15, alle 14.40 e alle 16.30.



Subito dopo l’edizione delle 20, al posto di Striscia la Notizia, andrà in onda uno speciale Tg5 interamente dedicato al sisma.



Su Italia 1 Studio Aperto apre due spazi informativi alle 15.54 e alle 17.37.



Su Retequattro alle 16.48 edizione straordinaria del Tg4, che prolunga anche l’edizione principale delle 18.55 con aggiornamenti dagli inviati.