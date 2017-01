Valzer di coppie a "Centovetrine"

foto Da video Correlati COLPI DI SCENA 13:15 - Dal 6 luglio al 27 agosto la soap opera di Canale 5 "Centovetrine" andrà in ferie, ma prima delle meritate vacanze non mancheranno colpi di scena che cambieranno il destino di molti protagonisti. Come anticipa "VeroTv" ci sarà un valzer di coppie. Alcune, come quella formata da Matilde ed Ettore, si sfalderanno anche a causa di una misteriosa new entry. Altre, invece, torneranno più forti di prima (Viola e Brando). - Dal 6 luglio al 27 agosto la soap opera di Canale 5 "" andrà in ferie, ma prima delle meritate vacanze non mancheranno colpi di scena che cambieranno il destino di molti protagonisti. Come anticipa "" ci sarà undi. Alcune, come quella formata da Matilde ed Ettore, si sfalderanno anche a causa di una misteriosa new entry. Altre, invece, torneranno più forti di prima (Viola e Brando).

Viola e Brando potranno finalmente vivere con libertà la loro storia d'amore, visto che l'imprenditore agricolo viene scagionato dall'accusa di aver tentato di uccidere il padre della ragazza. Il colpevole è invece il fratello Cristiano. Dopo il coma, Sebastian sta meglio ma con Laura non tornerà il sereno. Lei ha tramato affinché Brando restasse in prigione e per questo lui la lascerà.



Carol intanto è disperata dopo la morte di Adriano e vuole a tutti costi indagare sul misterioso incidente. Cerca in tutti i modi di fare luce sulla vicenda e scoprirà che in realtà si è trattato di un attentato. E' vera crisi, invece, tra Matilda ed Ettore, che ha messo i bastoni tra le ruote a suo figlio Jacopo.



La coppia scoppia e Ettore si consola subito con la perfida new entry Maddalena. Anche tra Diana e Jacopo la storia è al capolinea dopo che ha scoperto di aspettare un figlio da Ivan. In realtà perderà il bambino e ritornerà dal suo amato che intanto vuole vendicarsi con il padre Ettore e per questo chiederà l'aiuto di Kobe.