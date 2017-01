I Bafta incoronano "Appropriate Adult"

foto Afp Correlati I VINCITORI SUL RED CARPET 12:17 - "Appropriate Adult" - la miniserie incentrata sulla figura del mostro di Gloucester - è stata la vera sorpresa dei Bafta 2012. Contro ogni previsione sono infatti stati premiati i protagonisti Emily Watson e Dominic West, che ha soffiato la statuetta al super favorito Benedict Cumberbatch (Sherlock), mentre Monica Dolan ha battuto il premio Oscar Maggie Smith nella categoria "miglior attrice non protagonista". - "" - la miniserie incentrata sulla figura del- è stata la vera sorpresa dei. Contro ogni previsione sono infatti stati premiati i protagonisti, che ha soffiato la statuetta al super favorito Benedict Cumberbatch (Sherlock), mentreha battuto il premio Oscar Maggie Smith nella categoria "miglior attrice non protagonista".

Un risultato che ha lasciato con l'amaro in bocca il favorito della vigilia "Sherlock". Alla serie sul celebre investigatore è andato il riconoscimento per la categoria "miglior attore non protagonista" (Andrew Scott), oltre ad un premio speciale per lo sceneggiatore Steven Moffat.



"This is England '88" è stata premiata come miglior mini-serie, mentre "The Fades", serial televisivo sul paranormale, ha trionfato nella categoria drammatica. Premiati anche "Borgen", miglior serie straniera, e il documentario "Terry Pratchett: Choosing To Die", dedicato all'eutanasia.