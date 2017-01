Nozze gay a "Sex and the city"

foto Ap/Lapresse Correlati FELICI A NEW YORK

MIRANDA IN THE CITY 13:20 - Dopo otto anni e tre di fidanzamento ufficiale, Cynthia Nixon, la rossa Miranda di "Sex and the city", ha sposato la fidanzata Christine Marinoni a New York. La coppia aveva promesso che non si sarebbe unita in matrimonio sino a che le nozze tra persone dello stesso sesso non fossero diventate legali nel loro Stato. - Dopo otto anni e tre di fidanzamento ufficiale, Cynthia Nixon, la rossadi "Sex and the city", ha sposato la fidanzata. La coppia aveva promesso che non si sarebbe unita in matrimonio sino a che le nozze tra persone dello stesso sesso non fossero diventate legali nel loro Stato.

A quasi un anno dal via libera firmato dal governatore Andrew Cuomo a New York, Cynthia ha detto sì indossando un abito realizzato su misura per lei dalla stilista Carolina Herrera.



La coppia ha già un figlio, Max Ellington, dato alla luce da Marinoni nel febbraio del 2011 grazie all'inseminazione artificiale, mentre Cynthia-Miranda ha anche altri due bambini, nati dalla sua precedente relazione con il fotografo Danny Mozes.