Le stelle delle serie tv, ieri e oggi

foto Ap/Lapresse Correlati CHE FINE HA FATTO LA SIGNORA GARRETT? 11:51 - Hanno accompagnato le giornate dell'adolescenza e dell'infanzia di molti. Sono le serie tv e sit-com passate alla storia, da "Happy Days" a "Mork & Mindy" passando per i "Robinson" e "Il mio amico Arnold". Che fine hanno fatto i protagonisti di quelle serie? E come sono cambiati? Ecco una carrellata con alcuni volti celebri di allora.

Diverse generazioni a confronto e diversi modi di cambiare nel tempo. E anche diverse carriere per quelle che, per almeno un breve periodo di tempo, sono state vere star, per poi, in molti casi, essere dimenticate e diventare al più ospiti d'eccezione in programmi revival.



Certo, chi ricorda la piccola Rudy ne "I Robinson" si stupirà forse di riconoscere nella sexy Keisha Knight Pulliam di oggi la bimba birbante di allora.



C'è poi chi ha affrontato gli anni che passavano tra più di una difficoltà, e i segni sono rimasti sul fisico. Difficile riconoscere nella paffuta signora di mezza età di oggi la minuta Lauren Tewes che interpretava Julie McCoy, direttrice di bordo in "Love Boat". Dopo qualche guaio relativo alla tossicodipendenza, oggi recita ancora, tra piccole pièce teatrali e doppiaggi.



Charlotte Rae, mitica signora Garrett di "Harlem contro Manhattan" prima e dello spin off "L'albero delle mele" poi, è oggi un'arzilla 86enne. Chi, a dispetto dei suoi 61 anni si mantiene decisamente bene è la compagna di Robin Williams in "Mork & Mindy", Pam Dawber, la cui ultima apparizione come attrice risale ormai a una serie tv del 1997.