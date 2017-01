foto Dal Web Correlati GUARDA IL VIDEO

18:59

- "Piove sempre sul Bagnasco". Stavolta Fiorello prende di mira il Papa e sul profilo Twitter @edicolafiore ironizza sugli scandali che hanno coinvolto in questi giorni il Vaticano e sul licenziamento del maggiordomo del Pontefice: "Ma come farà il Santo Padre senza maggiordomo? Chi passerà il Folletto? Le suore?". Lo showman si schiera dalla parte del valletto: "Io sto con lui, ma ti pare che il Vaticano deve avere dei segreti per noi fedeli? Il Papa ha detto che quella è la casa del Signore, ma con tutto il rispetto con quegli arazzi e quegli ori a me non sembra...".