"GiroGiroBimbo", tutto sui più piccoli

foto Ufficio Stampa Mediaset 16:50 - Dall'11 giugno arriva su La5 un aiuto concreto ai genitori. In onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 19.20 "GiroGiroBimbo" darà una risposta alle mille domande. Specialisti, medici e genitori esperti forniranno indicazioni pratiche, consigli e "trucchi" sull'universo dei bambini con la conduzione di Ellen Hidding. - Dall'11 giugno arriva suun aiuto concreto ai genitori. In onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 19.20 "" darà una risposta alle mille domande. Specialisti, medici e genitori esperti forniranno indicazioni pratiche, consigli e "trucchi" sull'universo dei bambini con la conduzione di

Il programma tv sarà integrato anche da un aggiornatissimo video blog (Girogirobimbo.it) dove i genitori potranno in ogni momento rivedere filmati, condividere dubbi e domande, postare commenti ed esperienze vissute. Il programma sarà costituito da rubriche fisse trasmesse una via l'altra: cento per cento di contenuti utili.



Ecco le principali: Genitori 2.0. Come fare il bagnetto? Quale passeggino scegliere? Un vero e proprio vademecum, un tutorial pratico per i neogenitori; Videodizionario dell'infanzia. A come asilo: a che età mandarli? Come affrontare la prima "separazione" dalla mamma? N come nanna: che fare se non dormono? P come pappa: quando cambiare la dieta del neonato? Nutrizionista, pediatra, psicologo, maestra e pedagogo rispondono a ciascun quesito, dalla A alla Z.



Bebè in arrivo. Paura del parto, rischio di ingrassare, sport col pancione, possibili complicazioni lavorative: Ellen Hidding affronta con una mamma in dolce attesa i temi più delicati sulla gravidanza. Chef a merenda. Video-ricette di spuntini ideali per lo svezzamento e la crescita del bambino. Il libro dei perché. Le domande dei bimbi sono spiazzanti, imbarazzanti: Come nascono i bambini? Perché tu e mamma non vivete più insieme? Ecco come rispondere con serenità. Piccoli sorrisi. E poi ci sono i bambini meno fortunati: le associazioni di solidarietà raccontano il loro lavoro quotidiano.