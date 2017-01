"Le tre rose di Eva" in dvd

foto Ufficio stampa 16:35 - Il 14 giugno arriva in edicola il primo di una collezione di 4 dvd, editi da Fivestore, che permetterà ai numerosi telespettatori, e non solo, di ripercorrere amori, passioni ed intrighi della fiction di successo di Canale 5, "Le tre rose di Eva". La prima uscita (9,90 euro) contiene i primi tre episodi, il pratico cofanetto ed un fascicolo con note di regia, sinossi e foto di questa saga familiare, seguitissima sul piccolo schermo. - Il 14 giugno arriva in edicola il primo di una collezione di 4, editi da Fivestore, che permetterà ai numerosi telespettatori, e non solo, di ripercorrere amori, passioni ed intrighi della fiction di successo di Canale 5, "". La prima uscita (9,90 euro) contiene i primi tre episodi, il pratico cofanetto ed un fascicolo con note di regia, sinossi e foto di questa saga familiare, seguitissima sul piccolo schermo.

E' una storia a tinte forti quella della fiction "Le tre rose di Eva", prodotta da RTI e realizzata da Mediavivere, per la regia di Raffaele Mertes e Vincenzo Verdecchi. La storia ruota attorno a omicidi, complotti, segreti, ma, soprattutto, un grande amore, impossibile, tra due giovani, Aurora Taviani (Anna Safroncik) e Alessandro Monforte (Roberto Farnesi), appartenenti a famiglie nemiche e divisi da un passato di sangue e mistero, sullo sfondo suggestivo dei grandi vigneti della campagna toscana e del mondo del vino.



Ma non solo dvd. "Le tre rose di Eva" diventerà presto un libro, edito da Fivestore, disponibile in tutte le edicole, per gli appassionati delle intricate vicende ambientate sullo sfondo dei vigneti della Toscana. Una pubblicazione, per trascorrere l'estate in compagnia di questa grande saga, in attesa delle nuove puntate della fiction su Canale 5.