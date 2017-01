Lamberto Sposini riappare in pubblico

foto LaPresse 09:36 - Lamberto Sposini è apparso a sorpresa durante una serata di beneficenza condotta da Paola Saluzzi al Teatro Argentina di Roma. Forse nessuno si aspettava di rivedere il giornalista impegnato in una lunga terapia di riabilitazione dopo l'emorragia che lo ha colpito il 29 aprile dello scorso anno. Ad un tratto è scattato l'applauso in sala e l'emozione è stata palpabile. - Lamberto Sposini è apparso a sorpresa durante una serata di beneficenza condotta da Paola Saluzzi al Teatro Argentina di Roma. Forse nessuno si aspettava di rivedere il giornalista impegnato in una lunga terapia di riabilitazione dopo l'emorragia che lo ha colpito il 29 aprile dello scorso anno. Ad un tratto è scattato l'applauso in sala e l'emozione è stata palpabile.

Sposini era stato colto da malore in seguito a un'emorragia cerebrale prima dell'inizio de "La vita in diretta" il 29 aprile dello scorso anno.



Portato al Policlinico Gemelli di Roma i dottori hanno fatto una lotta contro il tempo per salvare il giornalista. Poi il risveglio e il recupero in una clinica svizzera dopo settanta giorni di degenza in ospedale.



Questa era la prima apparizione pubblica di Lamberto Sposini - come riporta Il Messaggero - in occasione di una serata benefica a favore delle missioni di solidarietà senza frontiere dei Fatebenefratelli. Paola Saluzzi ha condotto la serata a cui ha partecipato eccezionalmente Fiorello.