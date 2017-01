Ezio Greggio a caccia delle nuove "Veline"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati QUAL E' LA TUA VELINA PREFERITA?

REUNION DELLE VELINE 09:08 - Lunedì 11 giugno dal lunedì al sabato alle 20.30 su Canale 5 "Veline", il casting televisivo giunto ormai alla sua quarta edizione condotto da Ezio Greggio. Solo nella finalissima scopriremo i nuovi volti che affiancheranno i conduttori del Tg satirico ideato e scritto da Antonio Ricci. Il 24 settembre le Veline incoronate esordiranno nella nuova edizione, la 25esima. - Lunedì 11 giugno dal lunedì al sabato alle 20.30 su Canale 5 "", il casting televisivo giunto ormai alla sua quarta edizione condotto da. Solo nella finalissima scopriremo i nuovi volti che affiancheranno i conduttori del Tg satirico ideato e scritto da. Il 24 settembre le Veline incoronate esordiranno nella nuova edizione, la 25esima.

“Sono curioso di vedere in giro per l’Italia quante e quali tipologie di giovani fanciulle si presenteranno ai nostri casting in diretta. - dice Greggio - Abbiamo sempre trovato delle ragazze speciali, in gamba e simpatiche, che hanno dimostrato grande impegno e partecipazione a svolgere un ruolo spesso considerato erroneamente marginale. Sostituire Federica e Costanza non sarà semplice, ma sono contento di poter accompagnare le nuove Veline fin dai loro primi passi, visto che dovremo passare qualche anno insieme”.



Le piazze d’Italia che ospiteranno il palco di Veline sono: Ostuni (BR) in Puglia, le note località balneari di Alba Adriatica (TE) in Abruzzo e di Lignano Sabbiadoro (UD) in Friuli-Venezia Giulia, Andalo (TN) e le sue vette suggestive, le località termali di Acqui Terme (AL) in Piemonte e di Salsomaggiore Terme (PR) in Emilia-Romagna, Riva del Garda (TN) in Trentino-Alto Adige. Dopo la lunga tournée estiva, le finali si disputeranno come di consueto a Milano.



Sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato, sei aspiranti Veline si esibiranno sul palco, e cinque giornalisti delle principali testate giornalistiche valuteranno le performance artistiche delle ragazze in gara. Unico requisito per partecipare al concorso è aver compiuto i 18 anni d’età. Sono auspicabili spontaneità, ironia, autoironia e senso del ritmo musicale.



Chiunque abbia compiuto la maggiore età può quindi salire sul palco, sia per diventare una delle prossime Veline del varietà più importante della televisione, sia semplicemente per trascorrere una piacevole serata all’insegna del divertimento.



Le concorrenti sono libere di scegliere il proprio look e il genere di esibizione in cui cimentarsi: ballo, canto, recitazione, gag comiche. Le Veline uscenti Federica Nargi e Costanza Caracciolo hanno battuto ogni record ballando sul bancone più famoso d’Italia per quattro stagioni consecutive e hanno dimostrato con il loro impegno e la loro determinazione di riuscire a conquistare la fiducia di tutto lo staff di Striscia e del pubblico a casa, diventando le beniamine di grandi e piccini.