La scienza che diverte è solo su Italia 1

Italia 1 rivoluziona il concetto di divulgazione scientifica e sperimenta in prima serata la scienza che diverte. Da domenica 27 maggio alle 21.30 debutta "Archimede", il nuovo programma con Niccolò Torielli rivolto a tutta la famiglia che guiderà lo spettatore nel labirinto del sapere. Con un linguaggio ironico e leggero, ma allo stesso tempo preciso e competente.

In un eccentrico laboratorio, Niccolò, accompagnato dalla sua assistente, la simpatica e intelligente gallina Berta, vestirà i panni di uno scienziato sui generis che illustrerà, con esperimenti spesso riproducibili anche tra le mura domestiche, l’incredibile fascino della scienza.



Ma “Archimede” uscirà anche dal suo laboratorio-studio per proporre reportage, interviste e documentari di produzione internazionale. Valenti scienziati commenteranno i meravigliosi fenomeni legati al sistema solare: le eclissi, l’aurora boreale, i geyser e la formazione delle stagioni tramite il movimento della terra.



E ancora, un archeologo “detective”, partendo dallo studio della Bibbia e di altri testi antichi, esaminerà le rovine e i monumenti principali delle antiche civiltà del Mediterraneo e cercherà di dimostrare la veridicità di remote leggende.



Inoltre, cosa accade ai generi alimentari se vengono sigillati per due mesi in una capsula trasparente all’interno di una casa? Resisteranno all’assalto di batteri e muffe? Lo rivela un esperimento che mostra la trasformazione subita da moltissimi tipi di viveri abbandonati per giorni nelle nostre abitazioni.



E poi, Greg Foot è un audace scienziato che spiegherà le leggi della fisica e curiosi fenomeni naturali con esempi pratici che prevedono spiccate capacità di reazione e di sopportazione.



Infine, le sorprendenti scoperte di Dean Kamen, uno dei più grandi inventori dei nostri tempi, che spiegherà come l’uso della tecnologia e della robotica potranno semplificare la vita degli uomini del terzo Millennio.