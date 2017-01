Britney Spears, quanti capricci a "X Factor"!

foto Ap/Lapresse Correlati BIKINI IN VISTA 11:33 - E' riuscita a spuntare un Britney Spears non si accontenta mai. Così da dietro le quinte del talent trapelano indiscrezioni con le voglie e i capricci della star. Nel contratto, infatti, ha preteso uno staff di 24 persone, inclusi una squadra di truccatori ed esperti di bellezza, un massaggiatore ed un consigliere spirituale. Le basteranno? - E' riuscita a spuntare un cachet di 15 milioni di dollari per fare il giudice a "X Factor" Usa , manon si accontenta mai. Così da dietro le quinte del talent trapelano indiscrezioni con le voglie e idella star. Nel contratto, infatti, ha preteso uno staff di, inclusi una squadra di truccatori ed esperti di bellezza, un massaggiatore ed un consigliere spirituale. Le basteranno?

La cantante ha fatto una serie di richieste ben precise per soddisfare i bisogni e le voglie improvvise. Spears vuole infatti trovare nel suo camerino (ogni giorno) 12 vasi con fiori di magnolia, cosce e petto di pollo fritti, 12 barrette Snickers, 24 lattine di Coca Cola, 10 pacchetti di Doritos porzione snack.



Per fortuna, tutto questo cibo non è solo per Britney, che invece va in palestra prima dello show.