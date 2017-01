"L'Esorcista" conquista il piccolo schermo

foto Afp Correlati EX BAMBINA PRODIGIO 12:28 - "L'Esorcista" è pronto a far tremare anche il pubblico televisivo. Il magazine "Vulture" ha infatti rivelato che, a quasi 40 anni di distanza, è in progetto una serie tv del celebre horror. Lo show si concentrerà soprattutto sulle ragioni che portarono la famiglia di Regan a rivolgersi a padre Karras. Il progetto ha già attirato l'interesse di diversi network, ma verrà venduto ufficialmente solo tra un paio di settimane. - "" è pronto a far tremare anche il pubblico televisivo. Il magazine "Vulture" ha infatti rivelato che, a quasi 40 anni di distanza, è in progettodel celebre horror. Lo show si concentrerà soprattutto sulle ragioni che portarono la famiglia di Regan a rivolgersi a padre Karras. Il progetto ha già attirato l'interesse di diversi network, ma verrà venduto ufficialmente solo tra un paio di settimane.

Dieci gli episodi previsti per la prima stagione, che sarà una sorta di prequel del film di William Friedkin. Verranno infatti spiegati i motivi che portarono la famiglia della piccola Regan a chiedere l'aiuto di padre Karras.



Al centro di ogni puntata casi di persone che, fallite tutte le spiegazioni scientifiche, si rivolgono alla Chiesa. Non è ancora chiaro se, nella versione televisiva, compariranno anche i personaggi di Regan (Linda Blair sul grande schermo) e di sua madre Chris.



Lo show - sceneggiato da Sean Durkin e prodotto da Roy Lee ("The Departed", "The Ring") - ha attirato l'interesse di diversi network, ma sarà venduto ufficialmente solo tra un paio di settimane.