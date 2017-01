"TeleRatti", Belen in pole position

foto Ufficio stampa Correlati SCATTI PRIVATI CON STEFANO

12:05 - Le sue sono le "dichiarazione più imbarazzanti", è la "scostumata dell'anno" e la "peggio vestita". Belen Rodriguez fa incetta di candidature ai "TeleRatti" (anche il "prezzemolino dell'anno"), l'unico premio che elegge il peggio della televisione italiana. Ma la sexy showgirl argentina non è l'unica, in lizza ci sono anche Adriano Celentano e Maria De Filippi.

Indimenticabile, per quando riguarda le dichiarazioni più imbarazzanti, l'uscita di Belen del 22 aprile quando la showgirl ha commentato al Tg5: "Per la prima volta non dirò un bel niente della mia vita privata perchè comunque non giova". Tra gli altri premi in palio anche "I 5 minuti da dimenticare" ovvero il peggior momento televisivo, in lizza l'intervista-strip Maria De Filippi-Gabriel Garko, l'intervento di Adriano Celentano a Sanremo 2012 e quello di Pupo sempre al festival della canzone.



Nelle altre categorie: il flop dell'anno, la peggior fiction, il peggior personaggio, il peggior programma del daytime, quello peggio di informazione e cultura, di intrattenimento e sportivo. E' possibile votare sul sito www.davidemaggio.it. Le votazioni verranno chiuse il 29 maggio alle ore 23.59 e i vincitori saranno resi noti il 30.