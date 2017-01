La "Barbie vivente" cacciata dallo show

foto Da video 10:50 - Sarah Burge, chiamata "Barbie vivente" per via dei numerosi interventi di chirurgia plastica, è stata cacciata dallo show di Anderson Cooper, dopo alcune dichiarazioni shock. La Burge ha infatti ammesso di voler incoraggiare la figlia di 8 anni verso il bisturi e di averle regalato per il compleanno - Sarah Burge, chiamata "" per via dei numerosi interventi di chirurgia plastica, è stata, dopo alcune dichiarazioni shock. La Burge ha infatti ammesso di voler incoraggiareverso il bisturi e di averle regalato per il compleanno un intervento al seno e una liposuzione . "Penso che tu sia disgustosa - ha dichiarato il conduttore - non voglio andare oltre".

Ospite del talk-show americano, la Burge ha ammesso di voler sottoporre la figlia Poppy di 8 anni a diversi interventi di chirurgia estetica, per farla diventare una bambola vivente. Ha poi aggiunto che il primo passo sarà una plastica al seno e una liposuzione.



Dichiarazioni pesanti, che non sono andate giù all'anchorman americano Anderson Cooper. "Cerco sempre di essere cortese con i miei ospiti - ha ammesso il conduttore - Ma ti trovo disgustosa e onestamente non me la sento di continuare a parlare ancora con te". Una posizione condivisa anche dal pubblico in sala, che ha accompagnato l'uscita di scena della Burge con un lungo applauso.