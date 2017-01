Floriana: "Un calendario nuda? Lo farei subito"

foto Ufficio stampa Correlati CHE FEMME FATALE! 10:35 - Nella Casa del "Grande Fratello 12" ha fatto vedere il suo lato di "bambina", adesso Floriana Messina è pronta a mostrare quello di donna. La femme fatale sfodera le armi seduttive, a Tgcom24 si professa single ("Non sto con Filippo") e - ora che ha perso 10 chili - confessa di non avere nessun problema a mostrarsi nuda in un calendario: "Ho già posato per delle foto osé, con fotografi molto importanti, il nudo artistico non mi spaventa". - Nella Casa del "" ha fatto vedere il suo lato di "bambina", adessoè pronta a mostrare quello di donna. Lasfodera le armi seduttive, asi professa single ("Non sto con Filippo") e - ora che ha perso 10 chili - confessa di non avere nessun problema a mostrarsiin un: "Ho già posato per delle foto osé, con fotografi molto importanti, il nudo artistico non mi spaventa".

Floriana, sei in splendida forma...

Nella Casa mangiavo tanto, ma era una fame nervosa. Non mi riconoscevo più, mi sono vista trasformata, sembravo un'altra persona. Sono ingrassata di sedici chili. Per fortuna adesso ne ho persi dieci. Un altro sforzo e sarò perfetta per la prova costume...



Immagino che adesso avrai tanti corteggiatori

Quelli li ho sempre avuti, modestia a parte. Mi circondo sempre di amiche bellissime e poi chissà perché corteggiano tutti me. Si vede che piaccio. D'altronde la bellezza si vede, il fascino si sente.



Sei single?

Sì, assolutamente. Mi hanno vista insieme a Filippo (Pongiluppi, ex inquilino del Gf12, ndr) e hanno subito scritto che c'era del tenero. Ma la verità è che non mi è mai piaciuto fisicamente. A me piacciono i ragazzi belli. Anche perché io sono una che tradisce e quindi cerco l'uomo perfetto. Così non ho motivo di guardarmi intorno.



E come seduci?

Per me è una cosa naturale, istintiva. Non ho una tecnica particolare. E' qualcosa di innato.



Cosa ti ha lasciato l'esperienza del Gf?

E' stata un'esperienza forte. Che mi ha fatto riscoprire i valori veri, come quelli della famiglia e dell'amicizia. Ad esempio sento ancora Enrica, Monica, Chiara...



E Ilenia?

Non l'ho più vista né sentita. Ma se la incontrassi sotto casa la saluterei. Per me è acqua passata. E poi ci avevo visto bene, se non sbaglio adesso sta insieme a Rudolf... Io ho delle doti particolari, vedo lontano...



D'altronde eri la sexy astrologa...

Di più. Adesso ho un programma radiofonico in cui io sono la Maga Flo e leggo l'oroscopo. L'astrologia mi ha sempre affascinato...



Tgcom24 pubblica delle tue foto sexy, poseresti nuda per un calendario?

Assolutamente sì. In realtà ho già fatto degli scatti osé, per fotografi molto importanti. Il nudo artistico non mi spaventa. Nella Casa ho mostrato la mio lato di bambina, adesso vorrei far conoscere quello di donna. Di femme fatale che conquista gli uomini e poi li getta.

Santo Pirrotta